BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Mart Perşembe bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak. Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi kanalda hangi maç yayınlanacak?
Futbolseverler için 13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam ekranlara gelecek. Bugün hangi maçlar var? Hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte 13 Mart Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Rangers- Fenerbahçe
Avrupa Ligi - Son 16 Turu
20:45 Ath. Bilbao- Roma
20:45 E. Frankfurt- Ajax
20:45 Lazio- Viktoria Plzen
20:45 Olympiakos- Bodo/Glimt
23:00 Lyon- FCSB
23:00 Man. United- R. Sociedad
23:00 Tottenham- AZ Alkmaar
Konferans Ligi - Son 16 Turu
20:45 Cercle Brugge- J. Bialystok
20:45 Djurgarden- Pafos
20:45 Lugano- NK Celje
20:45 Rapid Wien- Banja Luka
23:00 Chelsea- Kopenhag
23:00 Fiorentina- Panathinaikos
23:00 Legia Varşova- Molde
23:00 V. Guimaraes- Real Betis
Pro Lig
22:00 Al Fateh- Al Raed
22:00 Al Ittihad- Al Riyadh
22:00 Al Shabab- Al Orouba
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final
11:00 Sydney- Jeonbuk