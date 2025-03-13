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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Mart Perşembe bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Mart Perşembe bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak. Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi kanalda hangi maç yayınlanacak?

Futbolseverler için 13 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam ekranlara gelecek. Bugün hangi maçlar var? Hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte 13 Mart Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Rangers- Fenerbahçe

Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Ath. Bilbao- Roma

20:45 E. Frankfurt- Ajax

20:45 Lazio- Viktoria Plzen

20:45 Olympiakos- Bodo/Glimt

23:00 Lyon- FCSB

23:00 Man. United- R. Sociedad

23:00 Tottenham- AZ Alkmaar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Mart Perşembe bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Cercle Brugge- J. Bialystok

20:45 Djurgarden- Pafos

20:45 Lugano- NK Celje

20:45 Rapid Wien- Banja Luka

23:00 Chelsea- Kopenhag

23:00 Fiorentina- Panathinaikos

23:00 Legia Varşova- Molde

23:00 V. Guimaraes- Real Betis

Pro Lig

22:00 Al Fateh- Al Raed

22:00 Al Ittihad- Al Riyadh

22:00 Al Shabab- Al Orouba

AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

11:00 Sydney- Jeonbuk

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