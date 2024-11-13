BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

13 Kasım Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları bugün var mı, hangi kanalda?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF Elit U19 Ligi

12:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Galatasaray - Wolfsburg | DAZN Women's Football Youtube

20:45 | Real Madrid - Twente | DAZN Women's Football Youtube