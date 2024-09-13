BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

13 Eylül Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:30 | KARLSRUHER SC - FC SCHALKE 04 | beIN SPORTS 4 19:30 | SC PREUSSEN MÜNSTER - SC PADERBORN 07 | beIN SPORTS MAX 1

21:30 | BORUSSIA DORTMUND - 1. FC HEIDENHEIM 1846 | beIN SPORTS 3

21:45 | AS SAINT-ETIENNE - LOSC LILLE | beIN SPORTS 4

22:00 | Hull City - Sheffield Utd (İngiltere Championship) - TV 8 Buçuk, Exxen

20:00 | BOLUSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | beIN SPORTS 2

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TV 8,5 - EXXEN İZLE

Maç, TV8 Buçuk kanalından yayınlanacak olup, Exxen üzerinden de izlenebilecektir. Yayının şifresiz olup olmadığı hakkında bilgiye sahip olmak için TV8 Buçuk ve Exxen'in resmi web sitelerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

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