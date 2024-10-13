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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 13 Ekim bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 13 Ekim hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Kazakistan-Slovenya maçı, 13 Ekim Pazar günü saat 16:00 oynanacak.

Vincenzo Montella - Basın Toplantısı etkinliği/programı, 13 Ekim Pazar günü saat 16:45'te başlayacak.

Bursaspor-Kahramanmaraş Maçı, 13 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Finlandiya-İngiltere Maçı, 13 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Avusturya-Norveç Maçı, 13 Ekim Pazar günü saat 21:45'te oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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