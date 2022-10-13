Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ekim 2022 Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 13 Ekim maç programı!

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 13 Ekim Çarşamba 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Ekim Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA AVRUPA LİGİ

19:45 | AEK Larnaca - Fenerbahçe | Exxen

19:45 | Real Betis - Roma | Exxen

19:45 | Bodo Glimt - Arsenal | Exxen

19:45 | Dinamo Kiev - Rennes | Exxen

19:45 | Karabağ - Olympiakos| Exxen

22:00 | Ferencvaros - Kızılyıldız | Exxen

22:00 | Manchester United - Omonia | Exxen

22:00 | Trabzonspor - Monaco | Exxen

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

22:00| FC Balkani - Sivasspor | Exxen

19:45| Austria Wien - Villarreal | Exxen

19:45 | M.Başakşehir - RFS | Exxen

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

21:00 | İtalya- Brezilya| Yayın yok