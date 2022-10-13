Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ekim 2022 Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 13 Ekim maç programı!
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglere verilen aranın ardından gözler oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, mücadelelerine çevrildi. Avrupa'nın güçlü ülkelerinin karşı karşıya geldiği mücadeleler araştırılıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 13 Ekim Çarşamba 2022?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa'nın önemli ülkelerinin birbiriyle yarıştığı maçlarının, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Ekim Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ
19:45 | AEK Larnaca - Fenerbahçe | Exxen
19:45 | Real Betis - Roma | Exxen
19:45 | Bodo Glimt - Arsenal | Exxen
19:45 | Dinamo Kiev - Rennes | Exxen
19:45 | Karabağ - Olympiakos| Exxen
22:00 | Ferencvaros - Kızılyıldız | Exxen
22:00 | Manchester United - Omonia | Exxen
22:00 | Trabzonspor - Monaco | Exxen
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
22:00| FC Balkani - Sivasspor | Exxen
19:45| Austria Wien - Villarreal | Exxen
19:45 | M.Başakşehir - RFS | Exxen
VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
21:00 | İtalya- Brezilya| Yayın yok