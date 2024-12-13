BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek maçlar, futbol tutkunlarının radarında. Gerek yerli gerekse yabancı liglerde heyecan dolu karşılaşmaların olduğu bu günde, "Maçlar şifresiz mi?" sorusu da sıklıkla gündeme geliyor. Yayın akışında yer alan maçların detayları ve hangi kanalda yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından dikkatle araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Aralık Cuma günü oynanacak maçların listesi, futbolseverlerin gün içinde en çok aradığı bilgiler arasında yer alıyor. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar farklı kategorilerdeki maçlar, izleyiciler için heyecan dolu anlara sahne olacak. Özellikle Süper Lig karşılaşmaları, Türkiye'deki futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig

20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor

20.00 Bodrumspor - Sivasspor

La Liga

23.00 Valladolid - Valencia

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