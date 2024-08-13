BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. Süper Lig takımlarının maçlarını kaçırmayan futbolseverler, 13 Ağustos Salı günü hangi maçların olduğunu araştırıyor. 13 Ağustos Salı günü oynanacak maçlarla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte detaylar...
13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
20:00 Twente - Salzburg
20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava
20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)
20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok
20:30 PAOK - Malmö FF
21:00 Ferencvaros - Midtjylland
21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ
21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag
21:30 FCSB - Sparta Prag
21:45 Rangers - Dynamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:30 The New Saints - Petrocub
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:30 Paide Linnameeskond - Hacken
21:45 Mornar Bar - Paksi SE
Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final
19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)