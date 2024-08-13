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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. Süper Lig takımlarının maçlarını kaçırmayan futbolseverler, 13 Ağustos Salı günü hangi maçların olduğunu araştırıyor. 13 Ağustos Salı günü oynanacak maçlarla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte detaylar...

13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Twente - Salzburg

20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava

20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)

20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok

20:30 PAOK - Malmö FF

21:00 Ferencvaros - Midtjylland

21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ

21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag

21:30 FCSB - Sparta Prag

21:45 Rangers - Dynamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:30 The New Saints - Petrocub

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:30 Paide Linnameeskond - Hacken

21:45 Mornar Bar - Paksi SE

Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final

19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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