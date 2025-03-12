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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Mart Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Mart Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?
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12 Mart Çarşamba günü futbol severler için heyecan dolu bir akşam olacak. Farklı liglerden birçok önemli maç bu akşam ekranlara gelecek. Tüm futbol severlerin merakla beklediği maçların programı ve detayları haberimizde yer alıyor. Peki, 12 Mart Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte detaylar!

Futbolseverler için 12 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship'te heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Bugün hangi maçlar var? Hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte 12 Mart Çarşamba maç programı ve yayın bilgileri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 - Alianza Lima - Dep. Iquique | Copa Libertadores | S Sport 2, S Sport Plus

11:00 - Melbourne City - Newcastle Jets | Avustralya A Ligi

13:00 - Gwangju - Vissel Kobe | AFC Şampiyonlar Ligi | Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00 - Kawasaki Frontale - Shanghai Shenhua | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

15:00 - Lion City - Hiroshima | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

15:00 - Fenerbahçe - Kasımpaşa | TFF Elit U16 Ligi | FB TV

19:00 - Al Sharjah - Al Ahli | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

20:30 - Jose Mourinho - Basın Toplantısı | | FB TV

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Mart Çarşamba bu akşam maç var mı, hangi maçlar var?

20:45 - Lille - B.Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1, İçtimai TV

22:45 - Hull City - Oxford United | İngiltere Championship

22:45 - Leeds United - Millwall | İngiltere Championship

22:45 - Portsmouth - Plymouth | İngiltere Championship

22:45 - Watford - Swansea | İngiltere Championship

23:00 - Arsenal - PSV | UEFA Şampiyonlar Ligi | Tabii Spor 1

23:00 - Aston Villa - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1

23:00 - Atletico Madrid - Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | Tabii Spor

23:00 - CA Platense - Argentino de Quilmes | Arjantin Kupası

23:00 - Stoke - Blackburn | İngiltere Championship

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