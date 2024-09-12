BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

12 Eylül Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:00 | Birmingham Legion - Tampa Bay Rowdies (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube

03:00 | Memphis 901 - Hartford Athletic (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube

03:30 | FC Tulsa - Las Vegas Lights (ABD USL Championship) - USL Championship Youtube

13:30 | Elazığ Karakoçan - 12 Bingölspor (Ziraat Türkiye Kupası ZTK) - A Spor

16:00 | Bozüyükspor - Bursaspor (Ziraat Türkiye Kupası ZTK) - A Spor

22:00 | Harrogate Town - Doncaster (İngiltere EFL League 2) - TV 8 Buçuk, Exxen

18:30 | Araz - Kapaz (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport

19:30 | Karlsruhe - Schalke 04 (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

19:30 | Preussen Münster - Paderborn (Almanya Bundesliga 2) - Tivibu Spor 3, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

20:00 | Boluspor - Pendikspor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor, Bein Sports Max 1, Bein Sports Connect

21:00 | Al Nassr - Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - S Sport Plus

21:30 | B. Dortmund - Heidenheim (Almanya Bundesliga) - Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

21:45 | St. Etienne - Lille (Fransa Ligue 1) - beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

22:00 | Real Betis - Leganes (İspanya La Liga) - S Sport Plus, S Sport

22:00 | Hull City - Sheffield Utd (İngiltere Championship) - TV 8 Buçuk, Exxen

22:15 | Arouca - Sporting Lisbon (Portekiz Liga NOS) - S Sport Plus