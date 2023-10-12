Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi gibi çeşitli liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Maçları canlı izlemek ve heyecan verici anları kaçırmamak için birçok kişi maç takvimlerini ve yayın bilgilerini sürekli olarak kontrol eder. Peki, Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Perşembe Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Perşembe Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Günün maçları merak eden birçok futbolsever, 12 Ekim 2023 Perşembe tarihinde hangi müsabakaların oynanacağını öğrenmek istiyor. Farklı liglerdeki karşılaşmaların hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyorlar. "Bugün maç var mı?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları, spor tutkunları arasında sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Perşembe Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

Adıyamanspor - Bornova FK

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Pazarspor - Silifke Bld.

Karşıyaka - Bigaspor