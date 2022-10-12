Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var?

Gündem Haberleri

Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. gününün maçlarının oynanacağı gecede, birbirinden çarpıcı karşılaşmalar izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var?

Futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. 'Bugün hangi maçlar, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları yöneltiliyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var? İşte detaylar haberimizde...

19:45 Napoli - Ajax (Exxen)

22:00 Rangers - Liverpool (TV8,5)

ŞAMPİYONLAR LİGİ B GRUBU

19:45 Atl. Madrid - Club Brugge (TV8,5)

22:00 B.Leverkusen - Porto (Exxen)

22:00 Barcelona - Inter (Exxen)

22:00 V.Plzen - Bayern Münih (Exxen)

22:00 Tottenham - E.Frankfurt (Exxen)

22:00 S.Lizbon - Marsilya (Exxen)

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Maç Özetleri Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title