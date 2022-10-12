Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. gününün maçlarının oynanacağı gecede, birbirinden çarpıcı karşılaşmalar izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var?

Futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. 'Bugün hangi maçlar, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları yöneltiliyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim 2022 Şampiyonlar Ligi'nde günün programı ne? Bugün kimdin maçı var? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU

19:45 Napoli - Ajax (Exxen)

22:00 Rangers - Liverpool (TV8,5)

ŞAMPİYONLAR LİGİ B GRUBU

19:45 Atl. Madrid - Club Brugge (TV8,5)

22:00 B.Leverkusen - Porto (Exxen)

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU

22:00 Barcelona - Inter (Exxen)

22:00 V.Plzen - Bayern Münih (Exxen)

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU

22:00 Tottenham - E.Frankfurt (Exxen)

22:00 S.Lizbon - Marsilya (Exxen)