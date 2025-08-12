Bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

12 Ağustos Salı günü, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden önemli karşılaşmalar futbol takviminde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

12 Ağustos Salı günü, futbolseverleri heyecan dolu bir akşam bekliyor. Avrupa arenasında mücadeleler hız kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları kapsamında gözler İstanbul'a çevriliyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından biri, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede, grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Maçları

  • Fenerbahçe - Feyenoord
  • Benfica - Nice
  • Copenhagen - Malmö
  • Viktoria Plzen - Rangers
  • Club Brugge - RB Salzburg
  • Qarabağ - Shkendija

UEFA Avrupa Ligi Eleme Maçları

  • Shelbourne - Rijeka

İngiltere EFL Cup (Lig Kupası) - 1. Turdan Öne Çıkanlar

  • Swansea City - Crawley Town
  • Newport County - Millwall
  • Northampton Town - Southampton
  • Bromley - Ipswich Town
  • Peterborough United - Port Vale
  • Bolton Wanderers - Stockport County
  • Reading - Wycombe Wanderers
