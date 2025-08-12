12 Ağustos Salı günü, futbolseverleri heyecan dolu bir akşam bekliyor. Avrupa arenasında mücadeleler hız kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları kapsamında gözler İstanbul'a çevriliyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından biri, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede, grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Maçları

Fenerbahçe - Feyenoord

Benfica - Nice

Copenhagen - Malmö

Viktoria Plzen - Rangers

Club Brugge - RB Salzburg

Qarabağ - Shkendija

UEFA Avrupa Ligi Eleme Maçları

Shelbourne - Rijeka

İngiltere EFL Cup (Lig Kupası) - 1. Turdan Öne Çıkanlar