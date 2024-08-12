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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 12 Ağustos günü futbol severler hangi maçları izleyebilecek, bu maçlar hangi kanallarda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde.

12 Ağustos Pazartesi günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan Süper Lig maçları haberimizde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındak, maçlar bugün tamamlanacak. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

12 Ağustos, Pazartesi

21:00

Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK (beIN CONNECT)

21:00

Çaykur Rizespor- Rams Başakşehir (beIN CONNECT)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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