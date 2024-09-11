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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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11 Eylül günü hangi maçların olacağı ve bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı merak ediliyor. Şifresiz olup olmadıkları da futbol severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

11 Eylül günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR

19.00 Fenerbahçe Beko- Bahçeşehir Koleji (Basketbol Maçı)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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