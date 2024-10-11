BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
11 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Tüm futbol severlerin merak ettiği bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.
11 Ekim Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
A Millî Takımı 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacak.
TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
11 Ekim 2024 21.45
Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 21.45
İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 20.00
Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 22.45
Karadağ - Türkiye