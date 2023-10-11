Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi gibi çeşitli liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Maçları canlı izlemek ve heyecan verici anları kaçırmamak için birçok kişi maç takvimlerini ve yayın bilgilerini sürekli olarak kontrol eder. Peki, Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
Günün maçları merak eden birçok futbolsever, 11 Ekim 2023 Çarşamba tarihinde hangi müsabakaların oynanacağını öğrenmek istiyor. Farklı liglerdeki karşılaşmaların hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyorlar. "Bugün maç var mı?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları, spor tutkunları arasında sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - ZTK
Kömürspor - Tokatspor
Kastamonuspor - Sebat Gençlik
Muşspor - Küçükçekmece Sinop
Eynesil Belediyespor – Erbaaspor
Menemenspor - Yıldırımspor
Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Bld
Serik Bld. - Arguvan Bld.
Sarıyer - Karabük İY
Altınordu - Mehmet Akif Ersoy Üni
Etimesgut Bld. - Mardinspor
Nazilli Bld. - Hacettepe
Uşakspor - Aliağa
İnegölspor - Doğubayazıt SK
Arnavutköy Bld. - Silivrispor
Diyarbekirspor – Tepecikspor
Denizlispor - Burhaniye Bld.
Afjet Afyonspor - Adanaspor