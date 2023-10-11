Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi gibi çeşitli liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Maçları canlı izlemek ve heyecan verici anları kaçırmamak için birçok kişi maç takvimlerini ve yayın bilgilerini sürekli olarak kontrol eder. Peki, Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Günün maçları merak eden birçok futbolsever, 11 Ekim 2023 Çarşamba tarihinde hangi müsabakaların oynanacağını öğrenmek istiyor. Farklı liglerdeki karşılaşmaların hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyorlar. "Bugün maç var mı?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları, spor tutkunları arasında sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Çarşamba Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - ZTK

Kömürspor - Tokatspor

Kastamonuspor - Sebat Gençlik

Muşspor - Küçükçekmece Sinop

Eynesil Belediyespor – Erbaaspor

Menemenspor - Yıldırımspor

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Bld

Serik Bld. - Arguvan Bld.

Sarıyer - Karabük İY

Altınordu - Mehmet Akif Ersoy Üni

Etimesgut Bld. - Mardinspor

Nazilli Bld. - Hacettepe

Uşakspor - Aliağa

İnegölspor - Doğubayazıt SK

Arnavutköy Bld. - Silivrispor

Diyarbekirspor – Tepecikspor

Denizlispor - Burhaniye Bld.

Afjet Afyonspor - Adanaspor