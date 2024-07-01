BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

1 Temmuz Pazartesi günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor.Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak. Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var?

BUGÜN HANGHİ MAÇLAR VAR?

19:00 Fransa- Belçika

22:00 Portekiz- Slovenya

FRANSA- BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

FRANSA- BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

PORTEKİZ- SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024'te Portekiz ile Slovenya, çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak. Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

Son 16 turunda eşleşmeler ve (TSİ) maç programı şöyle:

29 Haziran Cumartesi:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya- Türkiye (Leipzig Stadı)