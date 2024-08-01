BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var? 1 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

20:00 Elfsborg - FC Sheriff

20:15 Silkeborg IF - Molde

20:30 Maccabi Petah Tikva - Sporting Braga

20:30 Trabzonspor - Ruzomberok (ASpor)

21:00 Vojvodina - Ajax

21:00 Cercle Brugge - Kilmarnock

21:00 Rijeka - Corvinul Hunedoara

21:00 Botev Plovdiv - Panathinaikos

21:30 Rapid Wien - Wisla Krakow

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

21:45 La Fiorita - Başakşehir FK (TRT Spor )

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

La Fiorita - Başakşehir rövanş mücadelesi 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.