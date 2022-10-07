Bugün hangi kandil? Bu akşam, 7 Ekim Cuma hangi kandil?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandil günleri, sık sık araştırılıyor ve merak ediliyor. Kandil gününün gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi kandil? Ve bu akşam, 7 Ekim Cuma hangi kandil? Soruları, gün içerisinde birçok kez merak ediliyor. Peki, Bugün hangi kandil? Ve bu akşam, 7 Ekim Cuma hangi kandil?

Bugün hangi kandil? Ve bu akşam, 7 Ekim Cuma hangi kandil? Soruları, heyecanla beklenen kandil gününün gelmesi ile birlikte arama motorları üzerinde daha fazla araştırılmaya başlandı. Özellikle Bugün hangi kandil? Sorusu başta olmak üzere konuya dair birçok detay merak ediliyor. Peki, Bugün hangi kandil? Ve bu akşam, 7 Ekim Cuma hangi kandil?

BUGÜN HANGİ KANDİL?

7 Ekim Cuma günü olarak belirtilen Mevlid kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelmektedir. Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor. İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 7 Ekim.

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Müslümanlar tarafından kandil günlerinde duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacıyla birçok kandil mesajı ve kandil sözlerini birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Sizler için haberimizde birçok farklı kandil mesajını derledik.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle. Hayırlı kandiller...

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.