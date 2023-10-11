Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın halka arz olacak firmaları yer aldı. SPK'nın hangi halka arz başvurularını onayladığı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi halka arz var? 11 Ekim Bugün halka arz var mı, halka arz olacak şirketler hangileri?

Bugün hangi halka arz var? 11 Ekim Bugün halka arz var mı, halka arz olacak şirketler hangileri?

Bugün hangi halka arz var? Sorusu, birçok yatırımcının gündeminde yer alıyor ve araştırılıyor. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı?" ve "Halka arz olacak şirketler neler?" gibi sorularla Ekim ayı halka arzları hakkında bilgi arayışına girdiler. Vatandaşların merak ettikleri arasında Ekim ayının ilk haftasında hangi şirketlerin halka arz olduğu yer aldı. Peki, Bugün hangi halka arz var? 11 Ekim Bugün halka arz var mı, halka arz olacak şirketler hangileri?

BUGÜN HANGİ HALKA ARZ VAR?

Yakın tarihler içerisinde halka arz edilecek olan şirketler aşağıda yer almaktadır. İşte ekim ayında halka arz edilecek şirketler;

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı / A.Ş. 12-13 Ekim

Borlease Otomotiv A.Ş. / 11-12-13 Ekim

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. / 10-11 Ekim

BORLEASE OTOMOTİV KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borlease katılım endeksine uygundur. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte Borlease otomotiv'in halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.