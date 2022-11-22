2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bugün hangi maçlar var merak ediliyor. Peki, Bugün hangi Dünya Kupası maçları var? 22 Kasım 2022 Dünya Kupası'nda kimin maçları var, hangi grup kaç puan? Bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İşte tüm maçlar ve saatleri...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Bugün hangi Dünya Kupası maçları var, maçlar saat kaçta? 22 Kasım 2022 Dünya Kupası'nda kimin maçları var, hangi grup kaç puan? Bu akşamki maçlar saat kaçta? Bugünün maç sonuçları ve detayları...

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR? (22 KASIM 2022)

Bugünkü maçlar ve saatleri şu şekilde:

Arjantin - Suudi Arabistan / saat 13:00

Danimarka - Tunus / saat 16:00

Meksika - Polonya / saat 19:00

Fransa - Avustralya / saat 22:00

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçlar TRT 1 veya TRT Spor'da ekranlara gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore