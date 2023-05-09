Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı: 9 Mayıs 2023 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

9 Mayıs 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 9 Mayıs 2023 Salı akşamı dizileri! Star TV, Kanal D, ATV hangi diziler var?

Bu akşam tv'de neler var, 9 Mayıs 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 9 Mayıs 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 9 Mayıs 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 9 Mayıs 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Güzel Günler

KANAL D

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:30 Adım Farah

02:00 Gülcemal

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

TRT 1