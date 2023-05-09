Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı: 9 Mayıs 2023 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
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9 Mayıs 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 9 Mayıs 2023 Salı akşamı dizileri! Star TV, Kanal D, ATV hangi diziler var?
Bu akşam tv'de neler var, 9 Mayıs 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 9 Mayıs 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 9 Mayıs 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 9 Mayıs 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
- 06:00 Bir Şansım Olsa
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Güzel Günler
- 06:45 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Veda Mektubu
- 02:30 Kuzey Güney
- 04:45 Kavak Yelleri
- 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Tetikçinin Oğlu
- 18:00 Kapımdaki Dedektif
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Tetikçinin Oğlu
- 23:30 Adım Farah
- 02:00 Gülcemal
- 04:15 Her Yerde Sen
- 06:00 Yalnız Kalpler
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 00:30 Yüz Yıllık Mucize
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:35 Mutfak Bahane
- 05:35 Hercai
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panorama
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:30 Canım Annem
- 06:15 Adını Sen Koy
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kalk Gidelim
- 16:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
- 19:41 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları
- 19:51 İddiaların Aksine
- 20:00 Yürek Çıkmazı
- 23:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 02:35 Kalk Gidelim
- 04:20 Seksenler