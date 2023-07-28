BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı: 28 Temmuz 2023 akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Temmuz 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Birçok farklı Tv dizisinin bu akşam yeni bölümleri yayınlanacak. İşte, 28 Temmuz 2023 TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

Bu akşam tv'de neler var, 28 Temmuz 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 28 Temmuz 2023 TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Temmuz 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Temmuz 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

23:45 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

02:15 Resimdeki Sevgili

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

22:30 Skyfall (Yabancı Sinema)

00:55 Üvey Anne

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

22:15 Ya Çok Seversen

01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Ruhun Duymaz

02:00 Eşim Benzerim Yok

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)

00:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

02:30 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)

04:30 Aramızda Kalsın

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Adını Sen Koy

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler

13:00 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:45 Kendi Düşen Ağlamaz

04:05 Seksenler

06:00 Kapanış