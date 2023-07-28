BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı: 28 Temmuz 2023 akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Temmuz 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Birçok farklı Tv dizisinin bu akşam yeni bölümleri yayınlanacak. İşte, 28 Temmuz 2023 TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
Bu akşam tv'de neler var, 28 Temmuz 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 28 Temmuz 2023 TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Temmuz 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Temmuz 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
22:00 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
23:45 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
02:15 Resimdeki Sevgili
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
22:30 Skyfall (Yabancı Sinema)
00:55 Üvey Anne
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
22:15 Ya Çok Seversen
01:30 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Ruhun Duymaz
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)
00:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
02:30 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)
04:30 Aramızda Kalsın
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Adını Sen Koy
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler
13:00 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:45 Kendi Düşen Ağlamaz
04:05 Seksenler
06:00 Kapanış