Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı: 16 Mayıs 2023 Salı akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
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16 Mayıs 2023 Salı TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?
Bu akşam tv'de neler var, 16 Mayıs 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 16 Mayıs 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Mayıs 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Mayıs 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 06:00 Bir Şansım Olsa
- 09:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Yerli Dizi Tekrar
- 02:30 Kuzey Güney
- 04:45 Kavak Yelleri
FOX TV
- 07:00 Yalnız Kalpler
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 Yalnız Kalpler
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Tetikçinin Oğlu
- 18:00 Kapımdaki Dedektif
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Tetikçinin Oğlu
- 23:30 Adım Farah
- 02:00 Yasak Elma
- 04:15 Her Yerde Sen
- 06:00 Yalnız Kalpler
STAR TV
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 01:00 Yerli Dizi Tekrar
- 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:35 Mutfak Bahane
- 05:35 Hercai
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panorama
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 22:00 Şampiyonlar Ligi (Milan-İnter)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:30 Canım Annem
TRT 1
- 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:15 Adını Sen Koy
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Kalk Gidelim
- 16:20 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yürek Çıkmazı
- 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 02:45 Kalk Gidelim
- 04:10 Seksenler
- 06:00 Kapanış