Bugün hangi diziler var ve 16 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

16 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Altın Kafes

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

23:30 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

14:30 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

11:30 Sakla Beni

13:50 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star