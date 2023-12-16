BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
Bugün hangi diziler var ve 16 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
16 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Altın Kafes
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
23:30 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
14:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
11:30 Sakla Beni
13:50 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star