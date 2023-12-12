12 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 12 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

09:45 Ne Gemiler Yaktım

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Ne Gemiler Yaktım

02:30 Sandık Kokusu

05:30 Aile

KANAL D

06:00 Arka Sokaklar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Hudutsuz Sevda

04:45 Kefaret

06:00 Yabani

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Akif (Yerli Sinema)

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Altın Kafes

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1