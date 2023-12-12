BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
12 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 12 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 12 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 12 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 12 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Ne Gemiler Yaktım
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Ne Gemiler Yaktım
- 02:30 Sandık Kokusu
- 05:30 Aile
KANAL D
- 06:00 Arka Sokaklar
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Dilek Taşı
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:00 Şahane Hayatım
- 02:30 Hudutsuz Sevda
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Yabani
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Akif (Yerli Sinema)
- 22:30 Yerli Dizi Tekrar
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Altın Kafes
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Tuzak
TRT 1
- 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:10 İncir Ağacı
- 07:00 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 15:00 Diriliş Ertuğrul
- 17:40 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Buz Yolu (Yabancı Sinema)
- 22:20 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
- 00:30 Gönül Dağı
- 03:10 Diriliş Ertuğrul
- 05:30 Lingo
- 06:20 Kapanış