Bugün Hangi Diziler Var? Bu akşam TV'de neler var, hangi dizi ve filmler var? 27 Ağustos 2023 TV Yayın Akışı!

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 27 Ağustos 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 27 Ağustos 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 27 Ağustos 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Ağustos 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 Ağustos 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle;

ATV yayın akışı

10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar

12:10 Dizi TV

13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor

15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen

17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Anka

22:20 Yabancı Sinema Godzilla

00:40 Yabancı Sinema Gizli Görev

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili

Star TV yayın akışı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi

22:30 Yerli Sinema G.O.R.A

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

12:00 Yaz Şarkısı

14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:40 Hayallerinin Peşinde

13:40 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kaçış Yok

22:15 Yabancı Sinema Tomris

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Oh Olsun

14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam

16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü

TV8 yayın akışı

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Sara'ya İki Katır

13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen

15:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star