Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 8 Ekim 2023 TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 8 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 8 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Ekim 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Ekim 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy le Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Yabani

13:45 Adım Farah

16.30 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:15 Bambaşka Biri

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:40 Alparlan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Çelik Yumruklar

22:40 Umudunu Kaybetme

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

16:00 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster