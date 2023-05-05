Bugün dizi saatlerinde Tv kanallarında hangi dizilerin yer alacağı TV izleyicileri tarafından araştırılmakta. Birçok farklı türden dizilerin yer almakta olduğu televizyon kanallarında yayınlanan dizlerin fragmanları, izleyicileri ile buluşmakta. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Mayıs Cuma TV yayın akışı!

5 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde televizyonda yer alacak olan dizilerin hangi diziler olduğu merak ediliyor ve bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu araştırılıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1' de bu akşam hangi dizilerin yer aldığını haberimiz içerisinde sizlere sunduk. Aşağıda yer almakta olan yayın akışı, özel durumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Mayıs Cuma TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

5 Mayıs 2023 Cuma Resmi internet siteleri üzerinde yer almakta olan yayın akışına göre yayınlanması planlanan TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 dizileri:

Show Tv | Gelsin Hayat Bildiği Gibi | 20:00

Atv | Aldatmak | 20:00

Kanal D | Camdaki Kız | 20:00

Fox Tv | Gülcemal | 20:00

Star Tv | Yüz Yıllık Mucize | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00