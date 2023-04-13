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Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 13 Nisan Perşembe TV yayın akışı!

Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 13 Nisan Perşembe TV yayın akışı!

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Bugün dizi saatlerinde Tv kanallarında hangi dizilerin yer alacağı TV izleyicileri tarafından araştırılmakta. Birçok farklı türden dizilerin yer almakta olduğu televizyon kanallarında yayınlanan dizlerin fragmanları, izleyicileri ile buluşmakta. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 13 Nisan Perşembe TV yayın akışı!

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Yargı 60. Bölüm Ön İzlemeYargı 60. Bölüm Ön İzleme

13 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde televizyonda yer alacak olan dizilerin hangi diziler olduğu merak ediliyor ve bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu araştırılıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1' de bu akşam hangi dizilerin yer aldığını haberimiz içerisinde sizlere sunduk. Aşağıda yer almakta olan yayın akışı, özel durumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 13 Nisan Perşembe TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

13 Nisan 2023 Perşembe Resmi internet siteleri üzerinde yer almakta olan yayın akışına göre yayınlanması planan TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 dizileri:

Show Tv | Gelsin Hayat Bildiği Gibi | 20:00

Atv | Aldatmak | 20:00

Kanal D | Camdaki Kız | 20:00

Fox Tv | Gülcemal | 20:00

Star Tv | Söz | 17:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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