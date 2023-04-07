Bugün dizi saatlerinde Tv kanallarında hangi dizilerin yer alacağı TV izleyicileri tarafından araştırılmakta. Birçok farklı türden dizilerin yer almakta olduğu televizyon kanallarında yayınlanan dizlerin fragmanları, izleyicileri ile buluşmakta. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Nisan Cuma TV yayın akışı!

7 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde televizyonda yer alacak olan dizilerin hangi diziler olduğu merak ediliyor ve bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu araştırılıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1' de bu akşam hangi dizilerin yer aldığını haberimiz içerisinde sizlere sunduk. Aşağıda yer almakta olan yayın akışı, özel durumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Nisan Cuma TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

7 Nisan 2023 Cuma Resmi internet siteleri üzerinde yer almakta olan yayın akışına göre yayınlanması planan TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 dizileri:

Show Tv | Kızılcık Şerbeti | 20:00

Atv | Kuruluş Osman | 20:00

Kanal D | Maymunlar Cehennemi Başlangıç | 20:00

Fox Tv | Gülcemal | 20:00

Star Tv | Yalı Çapkını | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00