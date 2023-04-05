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Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışı!

Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışı!

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından milli yas ilan edilmesi ile birlikte birçok dizi ve film ekranlarda yer almıyordu. Bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışı!

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Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bu nedenle birçok televizyon kanalı üzerinden depreme dair haberler yer aldı. Bugün hangi diziler var? Sorusu böylelikle birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kanalların yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 5 Nisan Çarşamba TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

5 Nisan 2023 Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı:

Show Tv | Güzel Günler | 20:00

Atv | Kuruluş Osman | 20:00

Kanal D | Kraliçe | 20:00

Fox Tv | Adım Farah | 20:00

Star Tv | Çöp Adam | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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