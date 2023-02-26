Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından milli yas ilan edilmesi ile birlikte birçok dizi ve film ekranlarda yer almıyordu. Bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 26 Şubat Cuma TV yayın akışı!

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bu nedenle birçok televizyon kanalı üzerinden depreme dair haberler yer aldı. Bugün hangi diziler var? Sorusu böylelikle birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kanalların yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 26 Şubat Cuma TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

26 Şubat 2023 CumaTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı:

Show Tv| Bizim Aile (Yerli Sinema) | 20:00

Atv | Ateş Kuşları-Tekrar | 20:00

Kanal D | Yargı | 19:30

Fox Tv | EGO | 20:00

Star Tv | Yalı Çapkını | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00

Trt1 | Teşkilat | 20:00