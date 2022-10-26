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Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler?

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler?

Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. Bu haftanın dizilerini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler?

25 Ekim 2022 Star Yayın Akışı25 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

Gecenin Ucunda, O Kız, Bir Peri Masalı, Kardeşlerim, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Kuruluş Osman, Yasak Elma, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? İlk bölümden bu yana izlenilen diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN (ÇARŞAMBA) GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?

KANAL D- O KIZ

STAR TV- GECENİN UCUNDA

FOX TV- BİR PERİ MASALI

SHOW TV-HAYAT BUGÜN

ATV- KURULUŞ OSMAN

TRT1- 3'TE 3

TV8- TUZAK

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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Gecenin Ucunda Kuruluş Osman Gündem Magazin Haberler

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