Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler?
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Diziseverler için haftanın her günü ekranlara farklı bir dizi geliyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. Bu haftanın dizilerini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler?
Gecenin Ucunda, O Kız, Bir Peri Masalı, Kardeşlerim, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Kuruluş Osman, Yasak Elma, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? İlk bölümden bu yana izlenilen diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2022 Çarşamba TV dizileri neler? İşte detaylar haberimizde...
BUGÜN (ÇARŞAMBA) GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?
KANAL D- O KIZ
STAR TV- GECENİN UCUNDA
FOX TV- BİR PERİ MASALI
SHOW TV-HAYAT BUGÜN
ATV- KURULUŞ OSMAN
TRT1- 3'TE 3
TV8- TUZAK