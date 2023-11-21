Bugünkü TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam (21 Kasım) hangi diziler, programlar var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam (21 Kasım) hangi diziler, programlar var? Bu akşam televizyonda neler var?

Bu akşam televizyonda neler yer alacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 21 Kasım TV yayın akışı sorgulatılıyor. Bugün hangi film ve diziler yayınlanacak merak konusu oldu. 21 Kasım tarihli TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı haberimizde. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam (21 Kasım) hangi diziler, programlar var? Bu akşam televizyonda neler var? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Üç Kız Kardeş / Kanal D

Bambaşka Biri / FOX TV

Çok Güzel Hareketler 2 / Star Tv

Ben Bu Cihana Sığmazam / ATV

Dizi / TRT 1

Aile / Show Tv