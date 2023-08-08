BUGÜN HANGI DİZİLER VAR? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8 Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri?

Yaz dönemi dizileri ve programları başladı. Seyirciler televizyonlarından takip ettiği dizileri merak ediyorlar. Bugün akşam kuşağında yer alan diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. Salı akşamı farklı kategoride dizi ve filmler izleyiciyle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8 Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri? İşte detaylar…

Bu akşam yine birbirinden renkli yaz dizileri ve programları seyirciyle buluşacak. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konuların başında Bugün hangi diziler var? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri? Var. İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyonlarda yaz dizileri ve yarışma programları başladı. TV kanalları her gün yayın akışlarını internet sitelerinden paylaşıyorlar. İşte kanal kanal 8 Ağustos TV'deki diziler ve programlar…

KANAL D 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)

22:15 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)

00:30 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)

STAR TV 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)

23:45 Ah Nerede?

00:30 Duy Beni

FOX TV 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

Arası 10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

23:30 Senden Daha güzel

02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

TV8 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Canım Annem

SHOW TV 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)

22:55 Acı Kiraz (Yerli Sinema)

TRT 1 8 AĞUSTOS TV'DEKİ DİZİLER, PROGRAMLAR NELERDİR?