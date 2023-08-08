BUGÜN HANGI DİZİLER VAR? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8 Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri?
Gündem Haberleri
Yaz dönemi dizileri ve programları başladı. Seyirciler televizyonlarından takip ettiği dizileri merak ediyorlar. Bugün akşam kuşağında yer alan diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. Salı akşamı farklı kategoride dizi ve filmler izleyiciyle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8 Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri? İşte detaylar…
Bu akşam yine birbirinden renkli yaz dizileri ve programları seyirciyle buluşacak. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konuların başında Bugün hangi diziler var? 8 Ağustos TV'deki diziler, programlar nelerdir? Kanal D, Star, Fox TV, TV8Show TV, ATV, TRT1 bu akşamki diziler hangileri? Var. İşte detaylar…
Televizyonlarda yaz dizileri ve yarışma programları başladı. TV kanalları her gün yayın akışlarını internet sitelerinden paylaşıyorlar. İşte kanal kanal 8 Ağustos TV'deki diziler ve programlar…
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Yaprak Dökümü
- 15:30 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)
- 22:15 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
- 00:30 Ölümsüzlük Oyunu (Yabancı Sinema)
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Yüksek Sosyete
- 12:45 Erkenci Kuş
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Dürüst Hırsız (Yabancı Sinema)
- 23:45 Ah Nerede?
- 00:30 Duy Beni
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 10:50 Sen Çal Kapımı
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
- 20:00 Tozluyaka
- 23:30 Senden Daha güzel
- 02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 MasterChef Türkiye
- 14:30 Canım Annem
- 15:45 Doya Doya Moda
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Canım Annem
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:00 Bu Sabah
- 10:30 Şef Kapımda
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 18:40 ATV Ana Haber
- 20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)
- 22:55 Acı Kiraz (Yerli Sinema)
- 06:15 Yedi Numara
- 11:20 Bir Aş Hikayesi
- 11:50 Masumlar Apartmanı
- 15:20 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 10 Muharrem Özel Ehl-İ Beyt Aşkına
- 22:30 Balkan Ninnisi