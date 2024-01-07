Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Pazar televizyonda neler var?
Bu akşam televizyonda neler var sorusu araştırılmaktadır. Bu akşam hangi yapımlar yer alacak merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Pazar televizyonda neler var? İşte detaylar...
Televizyon programlarına dair bilgi arayan izleyiciler için 7 Ocak Pazar günü yayınlanacak diziler hakkında bilgi verilmektedir. Bu tarih için televizyon programlarını, hangi kanalda hangi dizinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen izleyicilerin takip etmesi gereken bir haber. Peki, Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Pazar televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Yıldızlar Bana Uzak / ATV
Teşkilat / TRT 1
Ne Gemiler Yaktım / Show Tv
Kirli Sepeti / Fox Tv
Kod Adı: Kırlangıç / TRT 1