Televizyon programlarına dair bilgi arayan izleyiciler için 7 Ocak Pazar günü yayınlanacak diziler hakkında bilgi verilmektedir. Bu tarih için televizyon programlarını, hangi kanalda hangi dizinin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen izleyicilerin takip etmesi gereken bir haber. Peki, Bugün hangi diziler var? 7 Ocak Pazar televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yıldızlar Bana Uzak / ATV

Teşkilat / TRT 1

Ne Gemiler Yaktım / Show Tv

Kirli Sepeti / Fox Tv

Kod Adı: Kırlangıç / TRT 1