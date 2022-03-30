Bugün hangi diziler var? 30 Mart Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? 30 Mart Çarşamba TV yayın akışımerak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Mart Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

30 MART YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Kayhan (Yerli Sinema)

22:15 Aşk Mantık İntikam

00:45 Kayhan (Yerli Sinema)

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Son Yaz

06:00 Zümrüdüanka

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

02:45 Aziz

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 68. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

00:30 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 El Royal'de Zor Zamanlar (Yabancı Sinema)

03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:25 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Kara Tahta

22:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:10 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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