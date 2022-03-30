Bugün hangi diziler var? 30 Mart Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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30 Mart 2022 Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kara Tahta, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 30 Mart Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bugün hangi diziler var? 30 Mart Çarşamba TV yayın akışımerak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Mart Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Kayhan (Yerli Sinema)
- 22:15 Aşk Mantık İntikam
- 00:45 Kayhan (Yerli Sinema)
- 02:45 En Hamarat Benim
- 05:00 Son Yaz
- 06:00 Zümrüdüanka
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 00:15 Baba
- 02:45 Aziz
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 68. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
- 00:30 Yargı
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:30 Küçük Ağa
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 El Royal'de Zor Zamanlar (Yabancı Sinema)
- 03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:25 Kuruluş Osman
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 İbo Show
- 00:30 Kaderimin Oyunu
- 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 13:30 Ege'nin Hamsisi
- 16:30 Seksenler
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Kara Tahta
- 22:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 03:10 Seksenler
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa