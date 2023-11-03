Bugün hangi diziler var? 3 KASIM TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda ne var?

Bugün televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyorsanız, 3 Kasım TV yayın akışı sizin için önemli bir kaynak olabilir. Bu akşamın TV programını kontrol ederek, hangi dizilerin, hangi kanallarda ve hangi saatlerde yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek diziler araştırılmaktadır. Bu akşam televizyonda ne var sorusu merak konusu oldu. Arama motorlarında bugün televizyon akışında hangi diziler var sorgulatılıyor. İşte, 3 Kasım tv yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kızılcık Şerbeti / Show Tv

Yalı Çapkını / Star TV

Ateş Kuşları / ATV

Arka Sokaklar / Kanal D

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'in bebek sürprizi Ferit'i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan'la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. Ferit de İfakat'ten Sultan'ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit,Abidin'i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran'a da en büyük destek Gülgün'den gelir. Sultan'ın yaptıklarını öğrenen Halis Ağa da bunun hesabını İfakat'ten sorar. Sultan ile birebir hesaplaşan Kazım, duyduklarından sonra konuyu kapamaya karar verir. Bu esnada Kaya ile Suna beraber bir gün geçirir. Ferit, baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken, Pelin'in kafasında yeni planlar vardır.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Nursema'nın büyük riskleri göze alarak Mihri'yi İbrahim'in elinden kurtarmaya çalışması olumlu sonuçlanacak, ancak bu olaya müdahil olması anne ve babası tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Abdullah ve Pembe, Nursema kadar karısına sahip olamadığını düşündükleri Umut'a da tepki gösterirler. Ömer'in Kıvılcım'ın evine taşınmış olması Abdullah ve ailesi tarafından çok tuhaf bulunsa da Ömer'i mutlu görmek herkesi memnun eder. Ancak Ömer ve Kıvılcım arasında sorun, Kıvılcım'ın televizyonda program yapmasıyla baş gösterecektir. Abdullah ve Alev arasında bir şeyler sezen Nilay, Alev'i konuşturmak için ona Abdullah ve Pembe'nin ayrılacağı yalanını söyler. Bu yalanın kulaktan kulağa yayılması sonucunda Nilay'ın başı belaya girecektir. Ancak Nilay'ı finalde çok daha büyük bir bela beklemektedir.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar! Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek? Hüma; Kara'dan, Zıpkın da hapishaneden kurtulunca artık aralarında hiçbir engel kalmaz. Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi? Barbar'ın Gülayşe'ye olan aşkının bitmeyeceği kesin.