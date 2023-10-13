BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 3 EKİM: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Ekim 2023 TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var?
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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 13 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 13 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 13 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 13 Ekim 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 13 Ekim 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
22:45 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:45 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle