Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 13 Ekim 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 3 EKİM: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Ekim 2023 TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 13 Ekim 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 13 Ekim 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 13 Ekim 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 13 Ekim 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

22:45 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:45 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle