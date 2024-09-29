BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 29 Eylül 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 Eylül 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

07.25 Yeditepe İstanbul

08.35 Teşkilat

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.45 Bir Gece Masalı

14.00 Karadut

16.20 Kör Nokta

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Güzel Aşklar Diyarı

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yerli Dizi

16.30 Yerli Dizi

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Dağ 2

22.45 Güzel Aşklar Diyarı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti

15.30 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha – Yeni Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Kral Şakir

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.00 Yerli Dizi

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 MasterChef Türkiye

12.45 Gazete Magazin – Yeni Bölüm

16.45 Parola Parola – Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm