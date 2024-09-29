BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
29 Eylül tarihli TV yayın akışı ve bu akşam ekranlara gelecek olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler, favori dizilerinin hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Bugün hangi diziler var ve 29 Eylül 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 29 Eylül 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
07.25 Yeditepe İstanbul
08.35 Teşkilat
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kanatlarını Aç
15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.45 Bir Gece Masalı
14.00 Karadut
16.20 Kör Nokta
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Güzel Aşklar Diyarı
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yerli Dizi
16.30 Yerli Dizi
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Dağ 2
22.45 Güzel Aşklar Diyarı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kızılcık Şerbeti
15.30 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha – Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Kral Şakir
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.00 Yerli Dizi
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 MasterChef Türkiye
12.45 Gazete Magazin – Yeni Bölüm
16.45 Parola Parola – Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm