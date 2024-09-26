BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 26 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (26 Eylül) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı dizileri!
Bugün hangi diziler var ve 26 Eylül 2024 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 Eylül 2024 Perşembe TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 Eylül 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Aşklar Diyarı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Yalan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.40 Gönül Dağı
18.00 Ana Haber
19.45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22.00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:15 Deha
01:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kör Nokta
23: 20 Karadut
01: 40 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Kötü Kan
02.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...