Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
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Birçok izleyicinin merak ettiği sorular arasında yer alan "Bugün hangi diziler var?" sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
Akşam saatlerinde yayınlanan diziler birçok izleyici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Farklı kanallarda yer alan diziler insanlar için merak uyandırıyor. Fragmanı yayınlanan diziler genellikle izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
25 Ağustos Perşembe günü farklı kanallar içerisinde farklı diziler yayınlanmakta. Bugün yayınlanacak olan diziler saat sıralamasına göre şu şekilde;
19:00 Kanal 7 – Yemin
19:45 Tv2 – Arka Sokaklar
20:00 Kanal D - Aşk-ı Memnu
20:00 Star Tv – Duy Beni
20:00 Show Tv – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
21:15 Kanal 7 – Filinta
22:15 Tv2 - Yalan Dünya
23:45 TRT1 – Kasaba Doktoru