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Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

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Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

Birçok izleyicinin merak ettiği sorular arasında yer alan "Bugün hangi diziler var?" sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

Akşam saatlerinde yayınlanan diziler birçok izleyici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Farklı kanallarda yer alan diziler insanlar için merak uyandırıyor. Fragmanı yayınlanan diziler genellikle izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Bugün hangi diziler var? 25 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

25 Ağustos Perşembe günü farklı kanallar içerisinde farklı diziler yayınlanmakta. Bugün yayınlanacak olan diziler saat sıralamasına göre şu şekilde;

19:00 Kanal 7 – Yemin

19:45 Tv2 – Arka Sokaklar

20:00 Kanal D - Aşk-ı Memnu

20:00 Star Tv – Duy Beni

20:00 Show Tv – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

21:15 Kanal 7 – Filinta

22:15 Tv2 - Yalan Dünya

23:45 TRT1 – Kasaba Doktoru

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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