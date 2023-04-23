Bu akşam televizyon kanallarında yayınlanacak diziler araştırılmaktadır. Hangi diziler bugün yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi diziler var? 23 Nisan hangi diziler yayınlanacak? Bu akşam hangi diziler var? İşte detaylar...

23 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde televizyonda yer alacak olan dizilerin hangi diziler olduğu merak ediliyor ve bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu araştırılıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1' de bu akşam hangi dizilerin yer aldığını haberimiz içerisinde sizlere sunduk. Aşağıda yer almakta olan yayın akışı, özel durumlara göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 23 Nisan Pazar TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

22 Nisan 2023 Cumartesi Resmi internet siteleri üzerinde yer almakta olan yayın akışına göre yayınlanması planan TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 dizi ve filmler:

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