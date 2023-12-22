Bugün hangi diziler var? 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Aralık günü televizyonda yer alacak yapımlar merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yalı Çapkını / Star Tv / 20.00

Kızılcık Şerbeti / Show Tv / 20.00

Bambaşka Biri / Fox Tv / 20.00

Arka Sokaklar / Kanal D / 20.00

Ateş Kuşları / ATV / 20.00