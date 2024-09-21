BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 21 Eylül 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Veda

15:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Güneşi Beklerken

05:15 Müzik Arası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.55 Beni Böyle Sev

08.40 Yedi Numara

09.35 Yeditepe İstanbul

10.40 Hayallerinin Peşinde

11.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12.30 Kara Ağaç Destanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"

03.45 Kara Ağaç Destanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

12:30 Tatlım Tatlım

14:30 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

23:45 Acı Tatlı Ekşi

01:30 Acı Tatlı Ekşi

03:15 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:00 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3 / Yabancı Sinema

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema

15:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kör Nokta

22:35 Kör Nokta

01:40 Ateş Kuşları

04:30 Benim İçin Üzülme

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler

10:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

NOW YAYIN AKIŞI