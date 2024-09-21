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BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (21 Eylül) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı dizileri

Bugün hangi diziler var ve 21 Eylül 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 21 Eylül 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 21 Eylül 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 Yumurcak Veda
  • 15:45 Taş Kağıt Makas
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yalan
  • 00:15 Arka Sokaklar
  • 03:00 Güneşi Beklerken
  • 05:15 Müzik Arası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.55 Beni Böyle Sev
  • 08.40 Yedi Numara
  • 09.35 Yeditepe İstanbul
  • 10.40 Hayallerinin Peşinde
  • 11.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 12.30 Kara Ağaç Destanı
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Gönül Dağı
  • 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01.50 Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"
  • 03.45 Kara Ağaç Destanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09:30 Sefirin Kızı
  • 12:30 Tatlım Tatlım
  • 14:30 Aramızda Kalsın
  • 16:30 Kiralık Aşk
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
  • 23:45 Acı Tatlı Ekşi
  • 01:30 Acı Tatlı Ekşi
  • 03:15 Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kızılcık Şerbeti
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Siyah Kalp
  • 15:30 Sandık Kokusu
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Siyah Kalp
  • 23:00 Sandık Kokusu
  • 02:15 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Windstorm 3 / Yabancı Sinema
  • 12:00 Akıncı Çizgi Dizi
  • 12:20 Akıncı Çizgi Dizi
  • 13:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema
  • 15:00 Bir Gece Masalı
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kör Nokta
  • 22:35 Kör Nokta
  • 01:40 Ateş Kuşları
  • 04:30 Benim İçin Üzülme

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:30 Süper 1 Takım
  • 07:45 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler
  • 10:00 MasterChef Türkiye
  • 12:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
  • 16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00:15 Parola Parola
  • 02:45 Gazete Magazin
  • 04:45 Yabancı Sinema

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
  • 13.45 Yabani
  • 16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
  • 19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20.00 Yabani
  • 00.15 Kirli Sepeti
  • 02.45 Kötü Kan
  • 05.15 Mucize Doktor
  • 06.30 Şahane Hayatim
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