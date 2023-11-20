Bugünkü TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar...

Bugün hangi diziler var? 20 KASIM TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

Bu akşam televizyonda neler yer alacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 20 Kasım TV yayın akışı sorgulatılıyor. Bugün hangi film ve diziler yayınlanacak merak konusu oldu. 20 Kasım tarihli TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı haberimizde. Peki, Bu akşam televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Arka Sokaklar / Kanal D

Bambaşka Biri / FOX TV

Ömer / Star Tv

Safir / ATV

Selahaddin Eyyubi / TRT 1