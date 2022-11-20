Gün içerisinde birçok kişi 20 Kasım Pazar akşamı TV yayın akışını, yayınlanacak olan dizileri merak ediyor ve Bugün hangi diziler var? Sorusunu araştırıyor. 20 Kasım Bu akşam TV'de neler var? Sorusu, çoğu zaman en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 20 Kasım Bu akşam TV'de neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bu akşam hangi dizi var?

Bu akşam televizyonda hangi kanalda, hangi dizi yayınlanacağı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Bugün hangi diziler var? Konusu, bu nedenle gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi programların yer alacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi diziler var? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün hangi diziler var? 20 Kasım Bu akşam TV'de neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bu akşam hangi dizi var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 20 Ekim 2022 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 20 Ekim 2022 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Show Tv| Güzel Günler | 20:00

Atv | Kim Milyoner Olmak İster | 20:00

Kanal D | Yargı | 20:00

Fox Tv | Tozluyaka | 20:0

Star Tv | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | 20:00

Tv8 | Masterchef | 20:00

Trt1 |Teşkilat | 20:15