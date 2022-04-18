Bugün hangi diziler var? 18 Nisan Pazartesi TV yayın akışı... Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 18 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Nisan Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

18 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Baba

04:30 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri

04:45 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)

22:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

00:15 Afara

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Hakim

22:10 Hakim

00:30 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:15 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:50 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:45 Bir İyilik Hikayesi

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kasaba Doktoru

02:50 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI