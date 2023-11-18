BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 KASIM: TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
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18 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı dizileri
Bu akşam tv'de neler var, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Kasım 2023 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 18 Kasım 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)
11:45 Safir
15:15 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:45 Adım Farah
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aramızda Kalsın
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Yerli Dizi Tekrar
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:30 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Lingo
06:40 Beni Böyle Sev
08:40 Kod Adı Kırlangıç
11:40 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas (Yerli Sinema)
13:50 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:40 Almanya-Türkiye Hazırlık Maçı