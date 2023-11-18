18 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı dizileri

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 KASIM: TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv'de neler var, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Kasım 2023 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 18 Kasım 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 18 Kasım 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)

11:45 Safir

15:15 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:45 Adım Farah

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

23:45 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Yerli Dizi Tekrar

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:30 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Lingo

06:40 Beni Böyle Sev

08:40 Kod Adı Kırlangıç

11:40 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas (Yerli Sinema)

13:50 Sen Türkülerini Söyle

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

22:40 Almanya-Türkiye Hazırlık Maçı